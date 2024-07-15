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Налог на имущество физических лиц

ИП на УСН освобождены от налога на имущество, которое используется в бизнесе

Применение УСН предусматривает освобождение ИП от обязанности по уплате налога на имущество физлиц в отношении имущества, используемого в предпринимательской деятельности. Но есть исключение.

Налог на бизнес-имущество будет, если оно включено в перечень облагаемого по кадастровой стоимости.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 07.06.2024 № 03-05-06-01/52757.

Напомним, этот перечень составляют региональные власти. Туда, в частности, входят бизнес-центры, объекты торгового и бытового назначения.

Ранее Минфин в письме от 20.05.2024 № 03-05-06-01/45580 пояснял, по каким ставкам считают налог на имущество физлиц для ИП:

  • по недвижимости, не используемой в бизнесе – до 0,5%;

  • по недвижимости, используемой в бизнесе и включенной в региональный перечень – до 2%;

  • по недвижимости, используемой в бизнесе и не включенной в региональный перечень – налога нет.

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Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

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Налог на имущество физических лиц

ИП на УСН освобождены от налога на имущество, которое используется в бизнесе

Применение УСН предусматривает освобождение ИП от обязанности по уплате налога на имущество физлиц в отношении имущества, используемого в предпринимательской деятельности. Но есть исключение.

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