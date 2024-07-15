Как бухгалтеру работать с прогрессивной шкалой НДФЛ? Расскажем уже сегодня!

Изменения по НДФЛ с 2025 года просто грандиозные. На вебинаре «Налоговая реформа 2025. НДФЛ: как будем работать с прогрессивной шкалой + Мастер-класс по заполнению 6-НДФЛ» расскажем о самых главных изменениях и как это повлияет на работу бухгалтера. Также еще раз пройдемся по 6-НДФЛ, чтобы правильно сдать отчет за полугодие.
Вебинар состоится сегодня в 13:00 мск!
На вебинаре разберем:
Новая прогрессивная шкала ставок НДФЛ с 2025 года.
НДФЛ с продажи имущества с 1 января 2025 года.
Новый налоговый вычет по НДФЛ.
Изменения по детским вычетам.
Что будет с отчетностью по НДФЛ.
Мастер-класс по заполнению 6-НДФЛ.
Спикер — Оксана Каверина, руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем. Эксперт по налогам и финансовому планированию центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес».
Ждем вас на вебинаре сегодня в 13:00 мск!
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