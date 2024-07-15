Число организаций в «русских офшорах» превысило 420 компаний

Сейчас в специальных административных районах зарегистрировано 428 международных холдинговых компаний. Резиденты САР могут пользоваться налоговыми льготами, а также применять корпоративное право той страны, из которой организация решила переехать в РФ.

С начала 2024 года число компаний, которые зарегистрировались в специальных административных районах (САР), выросло на 29% — до 428 организаций.

По сравнению с результатами аналогичного периода в 2023 году, число резидентов САР увеличилось на 10%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минэкономразвития.

На острове Русский в Приморском крае зарегистрировано больше 100 компаний, а на острове Октябрьский в Калининградской области — 327. Общий размер инвестиций международных холдинговых компаний в экономику составил 85 млн рублей.

Специальные административные районы или «русские офшоры» создали в 2018 году, чтобы российские компании, зарегистрированные в другой стране, могли переехать в РФ и пользоваться иностранным корпоративным правом.

В САР действует пониженный налог для физлиц и организаций — он рассчитывается по ставке 5%. Кроме того, они не платят налоги на дивиденды, имущество, а также не проходят валютный контроль.

«Переезд в дружественную юрисдикцию должен упростить ряд процессов, в том числе выплату дивидендов. Дивиденды — важная часть акций, и возобновление выплат повышает капитализацию компаний», — сказала глава отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых.

Иностранным корпоративным правом участники САР могут пользоваться до 2039 года. Чтобы пользоваться льготным режимом, компании должны инвестировать в экономику РФ не меньше 300 млн рублей.