Число организаций в «русских офшорах» превысило 420 компаний

С начала 2024 года число компаний, которые зарегистрировались в специальных административных районах (САР), выросло на 29% — до 428 организаций.
По сравнению с результатами аналогичного периода в 2023 году, число резидентов САР увеличилось на 10%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минэкономразвития.
На острове Русский в Приморском крае зарегистрировано больше 100 компаний, а на острове Октябрьский в Калининградской области — 327. Общий размер инвестиций международных холдинговых компаний в экономику составил 85 млн рублей.
Специальные административные районы или «русские офшоры» создали в 2018 году, чтобы российские компании, зарегистрированные в другой стране, могли переехать в РФ и пользоваться иностранным корпоративным правом.
В САР действует пониженный налог для физлиц и организаций — он рассчитывается по ставке 5%. Кроме того, они не платят налоги на дивиденды, имущество, а также не проходят валютный контроль.
«Переезд в дружественную юрисдикцию должен упростить ряд процессов, в том числе выплату дивидендов. Дивиденды — важная часть акций, и возобновление выплат повышает капитализацию компаний», — сказала глава отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых.
Иностранным корпоративным правом участники САР могут пользоваться до 2039 года. Чтобы пользоваться льготным режимом, компании должны инвестировать в экономику РФ не меньше 300 млн рублей.
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