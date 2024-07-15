Популярность посредников при переводе платежей в Китай привела к росту мошенников

Русскоговорящие агенты из Китая начали обманывать предпринимателей, у которых есть проблемы с оплатой товара поставщикам.

Импортеров из Китая начали обманывать посредники, которые вызвались помочь компаниям с переводами денежных средств.

Мошенники предлагают предпринимателям решить проблемы с оплатой импорта. Для этого нужно сделать перевод на счет агента в российском или зарубежном банке, а потом посредник оплатит товар со своего счета в китайском банке. Об этом пишут «Ведомости».

«Был случай, когда компания потеряла более 50 млн рублей — именно такой минимальный размер платежа требовал мошенник для якобы оплаты товара», — сказал бизнесмен из Ижевска.

Посредники из русскоговорящего района Китая — Серебряный пляж в Хойчжоу — присваивают средства, а поставка остается не оплаченной.