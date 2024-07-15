Застройщики потеряли доступ к документам из облака Autodesk

Российские девелоперы рискуют утратить все данные по текущим проектам и не успеть выполнить свои обязательства по проектам и сдаче объектов строительства.

Крупным девелоперам из России ограничили доступ к облачному хранилищу системы проектирования для строительства и промышленного дизайна Autodesk.

Американский разработчик заблокировал компании, которые продолжали пользоваться софтом через VPN или покупали лицензии через третьи страны. Об этом пишет РБК.

В 2022 году Autodesk объявила о приостановке деятельности в России, в октябре 2023 года ООО «Аутодеск (СИ-Ай-ЭС)» было ликвидировано, а в марте 2024 вендор запретил пользоваться своими программами российским компаниям.

«Если исчезнут данные по текущим проектам, проектировщик или застройщик могут не успеть выполнить обязательства по контракту на проектно-изыскательские работы либо по сдаче объекта строительства», — сказал директор дивизиона BIM компании-разработчика инженерного программного обеспечения «Аскон-Интеграция» Дмитрий Демин.

Заблокированным компаниям придется заново создавать информационные модели. Потеря доступа равносильна утрате всех данных, которые хранились на сервере.