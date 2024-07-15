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Госпошлина

✌ Минфин предлагает повысить госпошлины при судопроизводстве. Эксперт: это стимулирует развитие досудебного урегулирования споров

Повышение госпошлин предусмотрено по гражданским и административным делам, рассматриваемым Верховным Судом, судами общей юрисдикции, мировыми судьями.

Соответствующие предложения есть в законопроекте по изменению налоговой политики, внесенном правительством в Госдуму и рассмотренном в первом чтении.

Если предложение Минфина будет принято, то, например:

  • за обращение в суд о признании должника-физлица банкротом придется заплатить 10 000 рублей вместо 300 рублей;

  • заявить в суд о должнике юрлице будет стоить уже 100 000 рублей, вместо 6 000 по действующему порядку.

Для госпошлин по спорам имущественного характера предложено снять лимиты и определять размер пошлин исходя из фиксированной части и доли процента от стоимости оспариваемого имущества. В результате, например, при стоимости имущества от 50 млн рублей сумма госпошлины будет определяться из расчета 750 000 рублей + 0,5% от стоимости имущества. То есть, как минимум составит 975 000 рублей.

Екатерина Авдеева — член Генерального совета «Деловой России», руководитель Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России», первый вице-президент Союза Интернет-Торговли считает, что рост госпошлин стимулирует развитие досудебного урегулирования споров

«Повышение пошлин – это сигнал для бизнеса, для делового сообщества, даже и для рядовых граждан, что необходимо активнее применять инструменты досудебного урегулирования споров – переговоры, медиацию. В результате можно ожидать, что в целом снизится число обращений в суд. Особенно, в тех случаях, когда конкуренты используют сам факт обращения в суд, чтобы испортить деловую репутацию оппонента.

В конечном итоге, наша судебная система получит ресурс для развития, что перевесит все возможные риски от повышения пошлин», — рассказала Екатерина Авдеева об эффектах от предлагаемых Минфином решений специально для «Клерка».

По ее словам, в России стоимость судопроизводства — одна из самых низких в мире. Например, в Китае при имущественных спорах госпошлина рассчитывается как процент от оспариваемой суммы и вместе с фиксированной частью в перерасчете на рубли может быть выше 1,7 млн рублей.

«Судебная пошлина призвана способствовать возмещению затрат на организацию судебных процессов и как минимум должна покрывать те расходы, которые несет судебная система. В России же расходы на судопроизводство в каждом конкретном случае в разы выше, чем размер уплачиваемой судебной пошлины», — отметила Екатерина Авдеева.

Текущие пошлины не покрывают даже самых незначительных затрат. И фактически все судопроизводство происходит за счет государственного бюджета. В результате суды сталкиваются с недофинансированием оплаты труда, состояния и оборудования помещений, обеспечения работы электронных систем и т. д. Без эффективной и слаженной работы всех этих элементов общество получает длительные процессы, типовые решения и в целом — низкое качество судебных решений, которые оспариваются в 90% случаев, считает Авдеева.

Сверхдоступность судебных процедур сделала суд инструментом давления на другую сторону. Притом, что результат мог быть достигнут путем переговоров, указала Авдеева. Это, в свою очередь, сильно снижает эффективность правосудия. Суды завалены делами, перегружены, развито сутяжничество. Только в первом квартале этого года в судах уже рассмотрено около 10 млн дел.

«Нам надо повышать культуру переговоров, культуру надлежащей фиксации всех договоренностей, развивать медиацию. Стороны не должны прятаться при возникновении проблем, а должны искать пути достижения компромисса. Достигнутые договоренности можно зафиксировать посредством договора новации, отступного или медиативного соглашения», — добавила Авдеева.

Медиация предполагает участие третьей независимой стороны — медиатора. Авдеева напомнила, что медиативное соглашение, подписанное с участием медиатора и удостоверенное нотариусом, имеет силу исполнительного документа в соответствии со ст. 12 закона «Об исполнительном производстве».

К тому же законодатель предлагает повышать пошлины выборочно, сохраняя доступность судебных процедур для граждан. Например, пошлину о взыскании алиментов предлагается установить на уровне всего в 150 рублей.

Екатерина Авдеева заключила: «таким образом пошлины поделены на социально-значимые, размер которых сохраняется на достаточно низком уровне, и общие. Вторые чаще всего используются участниками делового оборота, и вот именно их законодатель и стимулирует более ответственно подходить ко всем сделкам, договоренностям и применять досудебное урегулирование разногласий».

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Госпошлина

✌ Минфин предлагает повысить госпошлины при судопроизводстве. Эксперт: это стимулирует развитие досудебного урегулирования споров

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