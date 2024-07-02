👉 Скоро внесут поправки в НК, разработанные еще до налоговой реформы-2025: обзор всех изменений для бухгалтера

Отменят свидетельства об ИНН, сдавать ЕУД надо будет один раз, а не ежеквартально, изменят минимальный срок владения для квартир после перепланировки и многое другое.

Эти и другие поправки в НК – в правительственном законопроекте № 577665-8, одобренном Госдумой в первом чтении. Этот проект — в рамках реализации основных направлений налоговой политики.

Поясним: есть еще один законопроект – № 639663-8 в части совершенствования налоговой системы. Обзор по этому проекту по налоговой реформе-2025 мы делали тут.

В этом материале – обзор проекта по направлениям налоговой политики.

Часть I НК

Свидетельства об ИНН отменят . Налоговики больше не будут выдавать свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (форма № 2-1-Учет) об ИНН. Вместо этого будут выписки из ЕГРН, ЕГРЮЛ, ЕГРИП.

В 3-НДФЛ вместо ИНН можно будет указывать номер ЕФИР . Вместо ИНН можно будет указывать номер записи Единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении.

Не надо будет ежеквартально сдавать единую упрощенную декларацию. ЕУД надо будет сдавать только 1 раз – когда прекратились движения по расчетному счету. Причем срок разный для налога на прибыль, других налогов и новых фирм.

НДФЛ

Страховые взносы

Право ИП на ОСНО уменьшать базу для взносов 1% на расходы пропишут в НК . Базу для взносов 1% ИП на ОСНО будут считать так: (Доходы – (Профвычеты – Взносы) – 300 000) × 1%. ИП на УСН тоже считают 1% с учетом расходов, но для них такую норму в НК не вносят.

Введут 3-летний срок для освобождения от фиксированных взносов. Есть периоды, за которые ИП по заявлению может не платить фиксированные взносы (уход за ребенком до 1,5 лет, служба в армии и т. д.). Формально в НК сейчас нет срока для подачи этого заявления. Будет срок – 3 года.

УСН

Бизнес на УСН освободят от налога за изъятое имущество . При изъятии земли и недвижимости для госнужд бизнес получает от государства компенсацию и должен заплатить налог с нее. При УСН этот доход в виде компенсации сделают необлагаемым.

Приняли поправки по УСН, которые уже не актуальны. Уточняют порядок расчета УСН-налога по повышенным ставкам. Но повышенных ставок по УСН не будет вообще. Поэтому данная норма НК уже не актуальна. Ко 2-ому чтению проекта ее должны убрать.

Имущественные налоги