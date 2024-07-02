👉 Скоро внесут поправки в НК, разработанные еще до налоговой реформы-2025: обзор всех изменений для бухгалтера

Эти и другие поправки в НК – в правительственном законопроекте № 577665-8, одобренном Госдумой в первом чтении. Этот проект — в рамках реализации основных направлений налоговой политики.
Поясним: есть еще один законопроект – № 639663-8 в части совершенствования налоговой системы. Обзор по этому проекту по налоговой реформе-2025 мы делали тут.
В этом материале – обзор проекта по направлениям налоговой политики.
Часть I НК
Свидетельства об ИНН отменят. Налоговики больше не будут выдавать свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (форма № 2-1-Учет) об ИНН. Вместо этого будут выписки из ЕГРН, ЕГРЮЛ, ЕГРИП.
В 3-НДФЛ вместо ИНН можно будет указывать номер ЕФИР. Вместо ИНН можно будет указывать номер записи Единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении.
Не надо будет ежеквартально сдавать единую упрощенную декларацию. ЕУД надо будет сдавать только 1 раз – когда прекратились движения по расчетному счету. Причем срок разный для налога на прибыль, других налогов и новых фирм.
НДФЛ
Поменяют срок уплаты авансов по НДФЛ для ИП на ОСНО. Он будет 28 числа месяца, следующего за кварталом, а не 25-го, как сейчас.
При продаже квартиры после перепланировки не придется платить НДФЛ. Срок владения жильем после перепланировки, в результате которой произошел раздел или объединение, будут считать по-новому – от даты покупки квартиры.
С процентов по долгосрочным вкладам будут по-новому считать НДФЛ. Если в текущем году необлагаемая сумма (1 млн × ставку ЦБ) больше, чем реальная сумма процентов, то превышение будет уменьшать вплоть до 0 налоговую базу в следующих годах (для долгосрочных вкладов).
Соцвычет по НДФЛ за лечение недееспособных детей будут давать независимо от их возраста. Сейчас можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ по расходам на лечение детей до 18 или до 24 лет. Это возрастное ограничение уберут, если речь идет о недееспособных детях.
Страховые взносы
Право ИП на ОСНО уменьшать базу для взносов 1% на расходы пропишут в НК. Базу для взносов 1% ИП на ОСНО будут считать так: (Доходы – (Профвычеты – Взносы) – 300 000) × 1%. ИП на УСН тоже считают 1% с учетом расходов, но для них такую норму в НК не вносят.
Введут 3-летний срок для освобождения от фиксированных взносов. Есть периоды, за которые ИП по заявлению может не платить фиксированные взносы (уход за ребенком до 1,5 лет, служба в армии и т. д.). Формально в НК сейчас нет срока для подачи этого заявления. Будет срок – 3 года.
УСН
Бизнес на УСН освободят от налога за изъятое имущество. При изъятии земли и недвижимости для госнужд бизнес получает от государства компенсацию и должен заплатить налог с нее. При УСН этот доход в виде компенсации сделают необлагаемым.
Приняли поправки по УСН, которые уже не актуальны. Уточняют порядок расчета УСН-налога по повышенным ставкам. Но повышенных ставок по УСН не будет вообще. Поэтому данная норма НК уже не актуальна. Ко 2-ому чтению проекта ее должны убрать.
Имущественные налоги
Физлицам будут пересчитывать имущественные налоги по заявлению. Введут новую норму, по которой при наличии оснований, влекущих перерасчет суммы ранее исчисленного налога, физлица могут представить в любую налоговую инспекцию заявление о перерасчете.
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