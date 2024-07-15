Считайте налоги правильно! Сегодня последний день скидок на курсы по ОСНО, УСН, ПСН и НДС

Сегодня, 15 июля, стартует обучение на курсах по учету на общей системе налогообложения, УСН, ПСН и работе с НДС. Выбирайте курсы повышения квалификации и профпереподготовки со скидкой до -79% и присоединяйтесь к обучению.

До 25 июля ИП и организации должны сдать отчетность за второй квартал (полугодие). Чтобы вам было проще подготовить все документы без ошибок и нервов, мы делаем большую скидку на курсы, которые необходимы сейчас каждому бухгалтеру.

Скидки действуют до 15 июля включительно! Успейте приобрести курс по выгодной цене и присоединиться к обучению.

Налоговая реформа 2025 года привнесет много поправок в ведение учета на УСН: появятся новые лимиты для применения спецрежима, упрощенцы станут плательщиками НДС и т. д.

Подготовьтесь к изменениям заранее. Освойте правила налогового учета на УСН и систематизируйте имеющиеся знания. Узнаете все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам.

Скидка до 15 июля включительно 74%: 7 500 рублей вместо 28 600 рублей

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Вы получите практические навыки по заполнению сложных отчетов, разберетесь в частых ошибках и нюансах при составлении отчетности на реальных примерах, чтобы быстро и без ошибок справляться с любой задачей — от квартального до годового отчета.

Скидка до 15 июля включительно 79%: 5 900 рублей вместо 28 600 рублей

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На носу сдача декларации по НДС за 2 квартал 2024 года, заполнить и отправить отчет нужно по новым правилам. Кроме этого, изменился состав необлагаемых операций, принципы формирование налоговой базы и т. д.

Всего за один месяц вы изучите все нововведения, разберетесь в порядке расчета налоговой базы в рублях и валюте, проверках условий для вычетов НДС и работе в 1С.

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На курсе вы узнаете, как перейти на ПСН и в каких случаях можно потерять разрешение на ее применение, какие налоги нужно платить предпринимателю на патентной системе, а также какие отчеты направлять в налоговую.

Разберитесь во всех нюансах работы на ПСН, чтобы вести учет без ошибок и претензий налоговой.

Скидка до 15 июля включительно 62%: 4 900 рублей вместо 12 900 рублей

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