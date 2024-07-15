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Обучение для бухгалтеров

Считайте налоги правильно! Сегодня последний день скидок на курсы по ОСНО, УСН, ПСН и НДС

Сегодня, 15 июля, стартует обучение на курсах по учету на общей системе налогообложения, УСН, ПСН и работе с НДС. Выбирайте курсы повышения квалификации и профпереподготовки со скидкой до -79% и присоединяйтесь к обучению.

До 25 июля ИП и организации должны сдать отчетность за второй квартал (полугодие). Чтобы вам было проще подготовить все документы без ошибок и нервов, мы делаем большую скидку на курсы, которые необходимы сейчас каждому бухгалтеру.

Скидки действуют до 15 июля включительно! Успейте приобрести курс по выгодной цене и присоединиться к обучению.

Главный бухгалтер на УСН

Налоговая реформа 2025 года привнесет много поправок в ведение учета на УСН: появятся новые лимиты для применения спецрежима, упрощенцы станут плательщиками НДС и т. д.

Подготовьтесь к изменениям заранее. Освойте правила налогового учета на УСН и систематизируйте имеющиеся знания. Узнаете все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам.

Скидка до 15 июля включительно 74%: 7 500 рублей вместо 28 600 рублей

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Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность в 2024 году

Вы получите практические навыки по заполнению сложных отчетов, разберетесь в частых ошибках и нюансах при составлении отчетности на реальных примерах, чтобы быстро и без ошибок справляться с любой задачей — от квартального до годового отчета.

Скидка до 15 июля включительно 79%: 5 900 рублей вместо 28 600 рублей

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Все про НДС: от нуля до сложных моментов

На носу сдача декларации по НДС за 2 квартал 2024 года, заполнить и отправить отчет нужно по новым правилам. Кроме этого, изменился состав необлагаемых операций, принципы формирование налоговой базы и т. д.

Всего за один месяц вы изучите все нововведения, разберетесь в порядке расчета налоговой базы в рублях и валюте, проверках условий для вычетов НДС и работе в 1С.

Скидка до 15 июля включительно 67%: 6 900 рублей вместо 20 700 рублей

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Патентная система налогообложения

На курсе вы узнаете, как перейти на ПСН и в каких случаях можно потерять разрешение на ее применение, какие налоги нужно платить предпринимателю на патентной системе, а также какие отчеты направлять в налоговую.

Разберитесь во всех нюансах работы на ПСН, чтобы вести учет без ошибок и претензий налоговой.

Скидка до 15 июля включительно 62%: 4 900 рублей вместо 12 900 рублей

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Больше курсов повышения квалификации в каталоге!

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IT-компании

Яндекс закончил реструктуризацию бизнеса

Торги акциями компании на Мосбирже запустят с 24 июля. Иностранная компания Yandex N.V. изменит название и не будет больше использовать бренды «Яндекса».

В Виктория
Общество

Решаем задачи на логику. Закон исключенного третьего. Викторина.

— Или что-то случилось, или… одно из двух! (с) Братья Пилоты

Решаем задачи на логику. Закон исключенного третьего. Викторина.
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Налоговые проверки

👔 Во время моратория в ИТ-компании назначили выездную налоговую проверку. И суд поддержал. Мнение юриста

21 июня 2024 года Арбитражный суд Пензенской области вынес знаковое решение, которые в случае вступления в законную силу создаст правоприменительную практику по налоговым проверкам в отношении компаний, аккредитованным в области информационных технологий (IT-компаниям).

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Ярослав Сафронов
Взыскание дебиторской задолженности

Как убедить должника вернуть долг с истекшим сроком исковой давности

В посте рассказываю с помощью каких правовых инструментов удалось убедить должника погасить долг по договору об оказании транспортных услуг

Мошенничество

Мошенники под предлогом улучшения качества связи получают личные данные абонентов

МТС просит абонентов не доверять мошенникам, которые пытаются получить доступ к личному кабинету на сайте оператора или порталу Госуслуг.

Обзоры для бухгалтера

Экспертные разборы за неделю: как зарезервировать взносы на ЕНС, получить налоговое уведомление через Госуслуги

Смотрите дайджест разборов, который подготовила редакция за неделю.

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
ОСАГО

Срок ремонта автомобиля по ОСАГО могут увеличить до 45 дней

Из-за нехватки запчастей и проблем с поставками срок ремонта автомобилей по страховке собираются продлить с 30 до 45 дней.

Учет у ИП на ОСНО

ИП на ОСНО может включить в расходы земельный налог

При исчислении налоговой базы по НДФЛ индивидуальные предприниматели на общем режиме учитывают в составе расходов (профвычета) налоги, но не все.

Обучение для бухгалтеров

Считайте налоги правильно! Сегодня последний день скидок на курсы по ОСНО, УСН, ПСН и НДС

Сегодня, 15 июля, стартует обучение на курсах по учету на общей системе налогообложения, УСН, ПСН и работе с НДС. Выбирайте курсы повышения квалификации и профпереподготовки со скидкой до -79% и присоединяйтесь к обучению.

Ведение бизнеса

В России планируют создать портал для взаимодействия государства и бизнеса

На едином портале предприниматели будут быстрее получать информацию о льготах и доступных программах господдержки.

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СберРешения
Уклонение от уплаты налогов

Ответственность за налоговые нарушения

Разберемся, какая ответственность предусмотрена за налоговые правонарушения, почему все пугают уголовной ответственностью.

Ответственность за налоговые нарушения
Маркетплейсы

Wildberries защитит пользователей от случайных заказов

Все пользователи Wildberries смогут отметить заказ в течение первого часа после оформления. Функционал будет полезен тем, кто по ошибке заказал не тот товар или выбрал неправильный пункт выдачи.

Дмитрий Варкентин
Налоговые споры

Внутрисистемные жалобы

Действия (бездействие), решения (ненормативные акты, в т.ч. решения по проверкам) налоговых органов могут быть оспорены в суде. Однако судебному обжалованию должна предшествовать обязательная (в силу закона) досудебная процедура урегулирования спора — то есть жалоба в вышестоящий налоговый орган.

Трудовые отношения

Каждый третий сотрудник поддержал мониторинг руководством рабочего времени

Чаще всего за сотрудниками следят небольшие компании и крупные работодатели с широкой географией бизнеса.

Экспорт

Экспортерам снизили лимит обязательной продажи валютной выручки

Теперь экспортеры обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам.

Госпошлина

✌ Минфин предлагает повысить госпошлины при судопроизводстве. Эксперт: это стимулирует развитие досудебного урегулирования споров

Повышение госпошлин предусмотрено по гражданским и административным делам, рассматриваемым Верховным Судом, судами общей юрисдикции, мировыми судьями.

Ведение документооборота

С 1 сентября закончится переходный период на машиночитаемые доверенности

Машиночитаемая доверенность (МЧД) будет нужна сотрудникам, которые ведут электронный документооборот и заверяют бумаги электронной подписью физлица.

1С:Сервистренд

Настройка обмена между типовыми конфигурациями 1С:ЗУП 3.0 и Бухгалтерия 3.0: пошаговая инструкция

Настройка обмена данными между конфигурациями 1С:ЗУП 3.0 и Бухгалтерия 3.0 — важный этап для любой компании, использующей обе системы. Правильная настройка обмена позволит автоматизировать передачу данных и избежать ручного ввода, что значительно сократит время на обработку информации и снизит риск ошибок. 

Настройка обмена между типовыми конфигурациями 1С:ЗУП 3.0 и Бухгалтерия 3.0: пошаговая инструкция
Трудовое право

Если у дистанционного сотрудника сломался личный ноутбук, ему надо платить 2/3 зарплаты

Работодатель должен оплатить дистанционному сотруднику рабочий день, даже если сотрудник не работал по причине поломки личного ноутбука.

Интересные материалы

Информационные технологии

Застройщики потеряли доступ к документам из облака Autodesk

Российские девелоперы рискуют утратить все данные по текущим проектам и не успеть выполнить свои обязательства по проектам и сдаче объектов строительства.