В пенсионный стаж включат период работы на Украине

Правительственная комиссия одобрила законопроект Минтруда, по которому в страховой стаж для расчета пенсии будет включен период работы на Украине с 1991 года.

Если законопроект примут, то в страховой стаж войдет период работы на территории Украины с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года. На территориях ДНР и ЛНР — с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года, а в Запорожской и Херсонской областях — с 24 февраля по 29 сентября 2022 года. Об этом пишет ТАСС.

Это позволит сделать перерасчет пенсий для 233,57 тыс. человек. Средний размер назначенной страховой пенсии увеличится в 2024 году на 2 385 рублей, в 2025 году — на 2 524 рубля, а в 2026 году — на 2 686 рублей.