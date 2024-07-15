Как заполнить справку для соцвычета по НДФЛ на медуслуги

Их прояснила ФНС в письме от 28.06.2024 № ЗГ-2-11/9605@.
Форма справки для соцвычета по медуслугам утверждена приказом ФНС от 08.11.2023 № ЕА-7-11/824@. В порядке заполнения допущена ошибка – перепутали правила для дробной и целой части суммы (рубли и копейки).
При заполнении суммы допускается выравнивание как по правому (последнему) знакоместу, так и слева направо начиная с первого (левого) знакоместа, пояснила ФНС.
При указании стоимостных показателей слева направо начиная с первого (левого) знакоместа — в случае если знакомест для указания целой части больше, чем цифр — то в свободных знакоместах соответствующего поля ставится прочерк.
В справке, подготовленной в программе, при распечатке на принтере допускается отсутствие обрамления знакомест и прочерков для незаполненных знакомест.
Сформировать эту справку можно в программе «Налогоплательщик ЮЛ».
Комментарии1
Подскажите, пожалуйста, в 1С Бухгалтерия 8.3 можно эту справку заполнить?