Как заполнить справку для соцвычета по НДФЛ на медуслуги

С 2024 года ввели новую форму справки о стоимости медицинских услуг, на основании которой можно оформить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Но в порядке ее заполнения есть неясные моменты.

Их прояснила ФНС в письме от 28.06.2024 № ЗГ-2-11/9605@.

Форма справки для соцвычета по медуслугам утверждена приказом ФНС от 08.11.2023 № ЕА-7-11/824@. В порядке заполнения допущена ошибка – перепутали правила для дробной и целой части суммы (рубли и копейки).

При заполнении суммы допускается выравнивание как по правому (последнему) знакоместу, так и слева направо начиная с первого (левого) знакоместа, пояснила ФНС.

При указании стоимостных показателей слева направо начиная с первого (левого) знакоместа — в случае если знакомест для указания целой части больше, чем цифр — то в свободных знакоместах соответствующего поля ставится прочерк.

В справке, подготовленной в программе, при распечатке на принтере допускается отсутствие обрамления знакомест и прочерков для незаполненных знакомест.

Сформировать эту справку можно в программе «Налогоплательщик ЮЛ».