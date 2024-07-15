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ВЭД

Что нужно учесть при ведении бухучета компаний, которые занимаются ВЭД

Чтобы начать импорт товаров из-за границы, нужно разобраться, какие документы нужно оформить, что прописать в контракте, как пройти процедуру таможенного оформления и какие платежи уплатить. Но самое главное: нужно разобраться с налогами и учетом ВЭД, чтобы не допустить ошибок.

При ввозе товаров компаниям, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, нужно учитывать курсовые разницы. У бухгалтеров обычно возникают вопросы, по какому курсу принимать поставку к учету. Здесь есть два варианта:

  • определять курс валют на дату предоплаты;

  • в момент перехода права собственности.

НДС на импортные товары стандартно составляет 20%, но некоторые виды товаров облагаются по ставке 10%. При реализации отдельных видов работ или услуг, связанных с импортом, применяется ставка 0%. Важно обязательно уплатить НДС в таможенные органы, иначе поставку могут не отправить, а компании начислят штраф.

В отличие от внутренней торговли в налоговую базу по НДС при ВЭД входит задекларированная стоимость товаров, таможенные пошлины, акцизы и прочие расходы.

Компания на ОСНО должна пользоваться вычетом НДС. Для этого:

  • нужно поставить товар на учет в организации;

  • импортная продукция должна использоваться для получения выручки;

  • расходы на покупку товаров нужно подтвердить первичными документами.

При работе на УСН нельзя получить вычет по НДС. На УСН «Доходы» налог включается в стоимость приобретенной продукции, а на системе «Доходы минус расходы» — НДС идет в расходы для уменьшения налога по упрощенке.

Разберитесь детально с таможенным, бухгалтерским и налоговым учетом импорта и начните зарабатывать на ВЭД. Смотрите полную версию вебинара «Легкий старт ВЭД на импорте: бухгалтерский, налоговый и таможенный учет».

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