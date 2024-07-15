НБКИ: молодежь стала чаще брать микрозаймы

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-мае 2024 года в структуре выданных микрозаймов увеличилась доля только тех заемщиков, возраст которых не достиг 30 лет.

НБКИ сообщило, что в начале 2024 года в сегменте микрозаймов выросла доля самых молодых заемщиков.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года их доля выросла на 4,5 процентных пункта и впервые превысила 40%, достигнув 41,7%.

В свою очередь, доли всех остальных возрастных групп заемщиков в структуре выданных микрозаймов сократились.

Самой массовой категорией заемщиков по микрозаймам остаются граждане моложе 30 лет — 41,7%, а наименьшей – заемщики старше 50 лет (10,8%).

«Попытки регулятора остудить кредитный рынок привели к ужесточению политики кредиторов, из-за чего доступ к банковским кредитам для молодежи оказался во многом ограничен. Микрофинансовые организации органично замещают банки для тех заемщиков, которым недоступны кредиты банков – тем более, что большинство микрофинансовых организаций выдают микрозаймы в онлайн-режиме, удобно и технологично, чем с удовольствием пользуются как раз молодые заемщики», — объяснил директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков.

Ранее мы писали, что микрозаймы все чаще берут не в офисах МФО.