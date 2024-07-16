Стандартные налоговые вычеты на детей вырастут в два раза

С 1 января 2025 года увеличится размер стандартного налогового вычета на второго и последующих детей.
Вычет на первого ребенка будет составлять 1,4 тыс. рублей, на второго — 2,8 тыс., на третьего и каждого последующего — 6 тыс. рублей.
«Также с 6 000 до 12 000 рублей увеличен стандартный налоговый вычет на каждого ребенка, если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом», — сказано на сайте ФНС.
Такие же правила будут действовать для студентов очной формы обучения, аспирантов, ординаторов, интернов, студентов в возрасте до 24 лет, если они относятся к инвалидам I или II групп.
Лимит доходов для получения детских вычетов повысят с 350 тыс. до 450 тыс. рублей.
Стандартный налоговый вычет на детей предоставляется автоматически, без дополнительных заявлений.
С 2025 года появится новый вычет в размере 18 тыс. рублей для тех, кто выполнили нормы ГТО. Он предоставляется за год, когда произошло награждение знаком отличия или его подтверждение. И если человек в соответствующем календарном году прошел диспансеризацию.
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Комментарии1
Админстрация, прошу исправить заголовок. "Стандартные налоговые вычеты на вторых и последующих детей вырастут в два раза."
А то так и хочется пожаловаться в Роскомнадзор и на хайпожорные заголовки и на антисемейные комментарии.