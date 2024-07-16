Стандартные налоговые вычеты на детей вырастут в два раза

На второго ребенка родители смогут получить стандартный налоговый вычет по НДФЛ в размере 2,8 тысяч рублей, а на третьего и последующего — 6 тысяч.

С 1 января 2025 года увеличится размер стандартного налогового вычета на второго и последующих детей.

Вычет на первого ребенка будет составлять 1,4 тыс. рублей, на второго — 2,8 тыс., на третьего и каждого последующего — 6 тыс. рублей.

«Также с 6 000 до 12 000 рублей увеличен стандартный налоговый вычет на каждого ребенка, если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом», — сказано на сайте ФНС.

Такие же правила будут действовать для студентов очной формы обучения, аспирантов, ординаторов, интернов, студентов в возрасте до 24 лет, если они относятся к инвалидам I или II групп.

Лимит доходов для получения детских вычетов повысят с 350 тыс. до 450 тыс. рублей.

Стандартный налоговый вычет на детей предоставляется автоматически, без дополнительных заявлений.

С 2025 года появится новый вычет в размере 18 тыс. рублей для тех, кто выполнили нормы ГТО. Он предоставляется за год, когда произошло награждение знаком отличия или его подтверждение. И если человек в соответствующем календарном году прошел диспансеризацию.

Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени — V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Узнаете все про налоговую реформу и важные поправки, которые начнут действовать в 2025 году. Лучшие спикеры-практики страны ответят на ваши вопросы! Событие пройдет в Москве на «Красном Октябре». Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение.