Более 79 млн проводок, 12 млн казначейских платежей и 2 млн мероприятий по кадровому администрированию и расчету зарплаты: «Северсталь – ЦЕС» исполнилось 15 лет

О значимой дате и достигнутых компанией результатах сообщается в Telegram-канале PRO ЦЕС.
На официальном сайте «Северсталь – Центр Единого Сервиса» анонсированы приуроченные к его 15-му Дню рождения выгодные спецпредложения, включающие проведение референс-визитов для управленческих команд и руководителей различных бизнес-функций в ярославском офисе, условия для бесплатного обслуживания казначейских платежей в рублях, внедрения единой контрольной среды и робота-помощника. Получение праздничных акционных условий требует оформления заявки на сайте.
Компания также поделилась некоторыми из своих достижений за 15 лет работы, среди которых:
Более 40 наград в профессиональных конкурсах индустрии ОЦО, полученных командой из 1300+ специалистов, работающих со 150+ крупными клиентами в 90+ городах.
Свыше 100 тыс. регулярных статистических отчетов за 15 лет.
1,1+ млн заявок, обработанных сервисным центром Закупки «Северсталь – ЦЕС».
2,2+ млн проведенных мероприятий по кадровому администрированию и расчету зарплаты.
2,3 млн обработанных контактным центром HR запросов.
Более 5 млн переданных в налоговые органы электронных документов.
Свыше 12,6 млн платежей, выполненных сервисным центром Казначейство.
79+ млн проводок по кредиторской и дебиторской задолженности.
220+ млн операций, проведенных сервисным центром Финансы.
Представители компании активно делятся своим опытом и экспертизой, в том числе на профессиональных мероприятиях, вебинарах, а также в статьях на портале Клерк.ру, в других СМИ и социальных сетях.
Редакция поздравляет руководство и команду одного из лучших ОЦО России и СНГ и желает им дальнейшего успешного роста и развития!
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