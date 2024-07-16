Более 79 млн проводок, 12 млн казначейских платежей и 2 млн мероприятий по кадровому администрированию и расчету зарплаты: «Северсталь – ЦЕС» исполнилось 15 лет

В июле свое 15-летие празднует «Северсталь – ЦЕС» – профессиональная сервисная компания, специализирующаяся на предоставлении услуг консалтинга, аутсорсинга и автоматизации сквозных бизнес-процессов, построении и управлении общими центрами обслуживания, разработке и внедрении цифровых продуктов и ИТ-сервисов, включая решения на базе SAP и 1С.

О значимой дате и достигнутых компанией результатах сообщается в Telegram-канале PRO ЦЕС.

На официальном сайте «Северсталь – Центр Единого Сервиса» анонсированы приуроченные к его 15-му Дню рождения выгодные спецпредложения, включающие проведение референс-визитов для управленческих команд и руководителей различных бизнес-функций в ярославском офисе, условия для бесплатного обслуживания казначейских платежей в рублях, внедрения единой контрольной среды и робота-помощника. Получение праздничных акционных условий требует оформления заявки на сайте.

Компания также поделилась некоторыми из своих достижений за 15 лет работы, среди которых:

Более 40 наград в профессиональных конкурсах индустрии ОЦО, полученных командой из 1300+ специалистов, работающих со 150+ крупными клиентами в 90+ городах.

Свыше 100 тыс. регулярных статистических отчетов за 15 лет.

1,1+ млн заявок, обработанных сервисным центром Закупки «Северсталь – ЦЕС».

2,2+ млн проведенных мероприятий по кадровому администрированию и расчету зарплаты.

2,3 млн обработанных контактным центром HR запросов.

Более 5 млн переданных в налоговые органы электронных документов.

Свыше 12,6 млн платежей, выполненных сервисным центром Казначейство.

79+ млн проводок по кредиторской и дебиторской задолженности.

220+ млн операций, проведенных сервисным центром Финансы.

Представители компании активно делятся своим опытом и экспертизой, в том числе на профессиональных мероприятиях, вебинарах, а также в статьях на портале Клерк.ру, в других СМИ и социальных сетях.

Редакция поздравляет руководство и команду одного из лучших ОЦО России и СНГ и желает им дальнейшего успешного роста и развития!