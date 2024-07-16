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Командированные за границу для строительства атомных станций априори будут налоговыми резидентами РФ

Физлица, которые в течение года были в России менее 183 дней, являются нерезидентами РФ. Но есть исключения для ряда случаев. Таких исключений станет больше.

Независимо от времени нахождения в РФ налоговыми резидентами будут признаваться работники российских организаций, работающие за границей в рамках реализации межправительственных соглашений о сотрудничестве при сооружении объектов использования атомной энергии за пределами РФ.

Такая норма заложена в правительственном законопроекте, который готов ко второму чтению.

Добавим, что налоговый статус физлица определяют по итогам года. Об этом недавно напомнил Минфин в письме от 12.04.2024 № 03-04-05/33855.

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