Необлагаемый лимит для НДФЛ с депозитных процентов будет несгораемым для длинных вкладов

НДФЛ с процентов от долгосрочных вкладов будут считать по-новому.

Поправка заложена в правительственном законопроекте, который готов ко второму чтению.

Напомним, есть необлагаемый минимум: 1 млн руб. х ставку ЦБ (максимальная в течение года). Данный минимум действует только в течение года. Но если деньги весь год лежали на счете, а проценты начислены при его закрытии в следующем году, то прошлогодний лимит на них не действует.

Теперь неиспользованный лимит перейдет на следующий год. Эта переходящая сумма будет применяться для расчета НДФЛ в следующем году, когда будут начислены проценты по вкладу со сроком действия более 15 месяцев.

Если вклад очень длинный и в следующем году процентов по нему еще нет, необлагаемый лимит снова переносится.

Как сейчас считают НДФЛ с процентов по вкладам, мы разбирали тут.