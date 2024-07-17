Отвечайте на требования ФНС правильно! Инструкция от адвоката

Научитесь отвечать на требования ФНС, разберитесь какие требования являются незаконными, а также в какие сроки и что представлять.

Нет такой компании, которая бы никогда не получала требований о представлении документов от налоговиков. Многие бухгалтеры теряются: как правильно отвечать? Если требование незаконно, можно ли его проигнорировать? А можно ли не представлять какие-то документы?

На эти и многие другие вопросы ответит налоговый адвокат на вебинаре «Ответ на требование ФНС: сроки, документы, ответственность». Он состоится уже сегодня в 15:00 мск!

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На вебинаре рассмотрим:

Как определить, насколько правомерно требование.

Сроки ответа на требования, как правильно их продлевать.

Что имеют право запрашивать налоговики, а что нет.

Правомерно ли запрашивают карточки счетов, анализ счетов, ОСВ.

Техники написания «отказных» ответов на требования налоговых органов, которые используют налоговые консультанты.

Разбираем реальные требования, выбираем правильную тактику ответа, формируем готовые образцы ответов.

Ответственность за неисполнение требований.

Спикер — Марина Жирова, адвокат, к.ю.н., старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры».

Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!