На сотрудников из стран ЕАЭС тоже надо подавать уведомление в миграционную службу

При приеме на работу иностранцев из стран ЕАЭС надо уведомлять Управление по вопросам миграции МВД о заключении с ними трудовых или гражданско-правовых договоров.

Разъяснение по этому вопросу дал эксперт сервиса «Клерк.Консультации».

За неподачу уведомления предусмотрена административная ответственность по ч. 3 ст. 18.15 КоАП:

для граждан – штраф от 2 000 до 5 000 руб.;

должностных лиц – от 35 000 до 50 000 руб.;

организаций и ИП – от 400 000 до 800 000 руб. или приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Но с белорусами ситуация несколько иная.

Есть постановление Верховного суда от 30.05.2017 № 78-АД17-19, что о приеме на работу белорусов миграционную службу можно не уведомлять.

Дело в том, что решением Высшего Совета Сообщества Беларуси и России от 22.06.1996 № 4 «О равных правах граждан на трудоустройство, оплату труда и предоставление других социально-трудовых гарантий» установлено, что действующий на основе национального законодательства порядок регулирования привлечения и использования иностранной рабочей силы в отношении граждан РБ в РФ и граждан РФ в РБ не применяется.

Но чтобы избежать споров с проверяющими органами, лучше уведомить, советует эксперт.

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