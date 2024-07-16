В базе «Клерка» уже больше 1 000 актуальных резюме!

Больше тысячи бухгалтеров, кадровиков, юристов, руководителей, финансистов и специалистов по 1С ищут работодателей с сервисом Клерк.Работа.

В сервисе Клерк.Работа уже целая тысяча резюме профессиональных бухгалтеров, финансистов, кадровиков, юристов и даже директоров.

Разместить свое резюме можно абсолютно бесплатно. На это уйдет совсем немного времени, а если вы проходили обучение на «Клерке», то эти данные можно быстро добавить в резюме.

Расскажите о своих навыках, выберете специализации, которые вам интересны и желаемую должность.

Но искать работу нужно активно. Поэтому пока работодатели просматривают ваше резюме, загляните в открытые вакансии. Возможно работа, на которую вы мечтаете устроиться, уже вас ждет.