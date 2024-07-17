Минфин непреклонен: больничные облагаются НДФЛ

Все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной форме, облагаются НДФЛ. И больничные – не исключение.

Минфин в письме от 19.04.2024 № 03-04-05/37170 напомнил, что по нормам Конституции каждый должен платить законно установленные налоги и сборы.

Пособия по временной нетрудоспособности являются доходом, подлежащим налогообложению НДФЛ в установленном порядке.

Ранее Минфин в письме от 12.01.2024 № 03-04-05/1465 также разъяснял, что больничные облагаются НДФЛ, но можно получить социальный вычет на лекарства.

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