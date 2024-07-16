ВТБ отчитался об успехах и сложностях импортозамещения иностранного ПО

В отчете мало лозунгов и общих слов, зато много конкретных брендов и цифр, которые в нужном свете показывают, как старательно банк идёт к целевым показателям.

Доля российского ПО в целом по банку — 85% и отличается в разных блоках IT-инфраструктуры. В частности, ВТБ пока не до конца отказался от использования СУБД Oracle и Microsoft SQL, а SAS и VMWare удалось полностью заменить.

Цель к концу 2024 — 95%. То есть, импортонезависимость практически всех элементов. Полный переход на российское ПО должен завершиться в 2025-2026 годах.

С 2021 года ВТБ потратил на импортозамещение 90 млрд рублей, из них больше 50 млрд в 2024.

Общий эффект от цифровой трансформации ВТБ с 2020 до конца 2024 должен принести дополнительные 500 млрд рублей дохода за счёт ухода от дорогого «железа» и отказа от оплаты лицензий на западный софт.

Ещё одна цель до конца 2024 — заместить 85% программно-аппаратных комплексов производства иностранных компаний.

АБС пришлось создать собственную, и она позволяет за сутки совершать около 5 млн транзакций, а в процессинге – 5000 транзакций в секунду.

За сутки происходит около 180 изменений силами команды из 20 тыс. человек.

Все 800 прикладных информационных систем, работающих в банке, меняются параллельно и в идеале — незаметно для клиента.

Особое внимание уделено теме искусственного интеллекта и развитию персональных помощников. Раньше мы этого не замечали в риторике ВТБ. Тут горадо меньше цифр и больше визионерских мыслей о роли и будущем таких советников.