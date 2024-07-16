QIWI станет страусом

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QIWI объявляет о проведении ежегодного общего собрания акционеров в 2024 году

На годовом собрании акционеров QIWI 27 августа будет решаться вопрос о смене названия группы на NanduQ.

Нанду — это тоже нелетающая птица, крупная и внешне напоминает африканского страуса. Букву Q добавили, видимо, чтобы сохранить связь с предыдущим названием не только на уровне анималистической ассоциации. Как изменится брендинг — пока не понятно.

На уровне символа нанду — это скорость, ловкость и адаптивность: желательные качества для современной финтех-компании. Букву Q в конце можно интерпретировать как отсылку не только к QIWI, но и к технологиям (например, Q-код или QR-коды), что подразумевает инновационность и прогрессивность.

Кроме этого, название NanduQ не несет ярко выраженных культурных коннотаций, что делает его универсальным для международных рынков.

Из минусов — сложность и неоднозначность произношения, во многом именно из-за добавленной Q.

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