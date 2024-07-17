При приватизации госимущества после аренды ИП не всегда налоговый агент по НДС

В торгах по приватизации государственного и муниципального имущества могут участвовать как юрлица, так и физлица. Причем это физлицо может быть ИП.

Напомним, приватизация госимущества – это возмездное отчуждение имущества.

При этом при реализации госимущества налоговая база по НДС определяется как сумма дохода с учетом налога. А покупатели признаются налоговыми агентами по НДС.

Если покупатель – ИП, он будет налоговым агентом по НДС, если он простое физлицо – то обязанности налогового агента на него не возлагаются. Вместе с тем операции по реализации госимущества не признаются объектом налогообложения НДС, если его выкупают в рамках закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ (о выкупе арендуемой недвижимости субъектами МСП).

Об этом сообщает Минфин в письме от 26.03.2024 № 28-01-10/27058.

Таким образом, если ИП как субъект МСП выкупает государственное федеральное или муниципальное имущество, он не будет исполнять обязанности налогового агента по НДС, ведь объекта налогообложения в данном случае нет.

Если выкуп идет не по закону № 159-ФЗ, ИП будет налоговым агентом по НДС.