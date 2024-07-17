Система обратной связи от бизнеса будет работать в 30 регионах

Чтобы оперативно реагировать на проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, власти на базе Госуслуг создадут систему сбора обратной связи от бизнеса.

Замминистра экономического развития Мурат Керефов сообщил, что в сентябре 2024 года запустят пилотную версию системы сбора обратной связи от бизнеса. Сначала в эксперименте примут участие 30 регионов, а к концу 2025 года ее внедрят по всей стране.

«Чтобы повышать инвестпривлекательность страны и регионов, необходимо понимать, какие вопросы волнуют инвесторов и с какими проблемами они сталкиваются при реализации инвестиционных проектов», — сказал Керефов.

Предприниматели смогут отправить обращение по следующим категориям: поддержка и сопровождение инвестора, дороги, кадры, строительство, инженерные сети, объекты недвижимости, экология и природопользование.

Власти ответят на простые вопросы в течение 10 дней. На проработку более сложных тем уйдет 30 дней. Система будет функционировать на базе Госуслуг.

Не исключено, что в запросах предприниматели будут предоставлять недостоверные сведения о своей организации или не делиться ими вовсе, поскольку сомневаются в конфиденциальности чувствительной информации.