Ozon будет давать кредиты предпринимателям

Банк Ozon в 2025 году начнет развивать кредитование физлиц и бизнеса за пределами маркетплейса.

С 2025 года Озон Банк собирается запустить выдачу кредитов для юридических лиц. Чтобы получить финансирование, не обязательно торговать на маркетплейсе.

«На первом этапе мы сосредоточимся на аудиториях, которые понимаем лучше всего, — физических лицах и продавцах маркетплейса, а после — масштабируем b2b-сервис и на внешний рынок», — сказал РБК рассказал представитель Озон Банка.

Кредитованием у Ozon занимается дочерняя компания Ozon Fintech. Уже сейчас клиентам предоставили больше 100 тыс. займов.

В 2024 году Озон Банк и Яндекс Банк обогнали крупные кредитные организации по темпу прироста вкладов. На 1 июня Озон Банк увеличил объем клиентских средств в 2,1 раза — до 10,4 млрд рублей.