На 10-15% могут повысить пошлины за регистрацию интеллектуальных прав и сделок с ними

Это следует из проекта изменений в Положение о патентных пошлинах, разработанных Минэкономразвития.
Последний раз пошлины изменялись в 2017 году.
При этом Роспатент отмечает, что пошлины на регистрацию интеллектуальных прав в России остаются одними из самых низких в мире.
Вот что, в частности, заложено в проекте:
За что пошлина
Размер сейчас, руб.
Новый размер (по проекту), руб.
Размер индексации
Товарный знак
31 000
35 000
+13%
Патент на изобретение
24 700
28 000
+13%
Полезная модель
14 400
15 000
+4%
Промышленный образец
13 600
15 000
+10%
В случае одобрения правительством изменения вступят в силу через 7 дней с момента официального опубликования.
Ранее мы писали, что Роспатент назвал шесть причин зарегистрировать товарный знак.
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