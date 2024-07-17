На 10-15% могут повысить пошлины за регистрацию интеллектуальных прав и сделок с ними

Поправки также предусматривают отмену скидки за электронную подачу заявки на регистрацию интеллектуальных прав и сделок с ними.

Это следует из проекта изменений в Положение о патентных пошлинах, разработанных Минэкономразвития.

Последний раз пошлины изменялись в 2017 году.

При этом Роспатент отмечает, что пошлины на регистрацию интеллектуальных прав в России остаются одними из самых низких в мире.

Вот что, в частности, заложено в проекте:

За что пошлина Размер сейчас, руб. Новый размер (по проекту), руб. Размер индексации Товарный знак 31 000 35 000 +13% Патент на изобретение 24 700 28 000 +13% Полезная модель 14 400 15 000 +4% Промышленный образец 13 600 15 000 +10%

В случае одобрения правительством изменения вступят в силу через 7 дней с момента официального опубликования.

Ранее мы писали, что Роспатент назвал шесть причин зарегистрировать товарный знак.