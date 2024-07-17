Торговым сетям запретят взимать вознаграждение с поставщиков яиц

Федеральная антимонопольная служба предлагает запретить торговым сетям получать вознаграждение от поставщиков куриных яиц.

Сейчас больше 60% куриных яиц продается по прямым договорам с торговыми сетями. При этом закон о торговле позволяет включать в стоимость вознаграждение, которое поставщик будет платить за покупку определенного количества товаров. Его размер не может превышать 5% от цены приобретенного товара.

Запрещено взимать вознаграждение только с социально значимых продовольственных товаров из перечня правительства.

«ФАС России предлагает дополнить этот перечень куриными яйцами первой и второй категорий. Это позволит производителям сократить затраты при поставках продукции, что поспособствует снижению цен на социально значимый продовольственный товар и повышению его доступности для потребителей», — сказано на сайте ведомства.

В декабре 2023 года стоимость куриных яиц выросла на 58,87% год к году.