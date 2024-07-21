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Общество

Росреестр разработал методическое пособие по социальной догазификации

Для садоводов и огородников Росреестр разработал методические рекомендации по бесплатной догазификации СНТ.

Заявлено, что материалы методички в простой и доступной форме помогут разобраться с процедурой участия программе социальной догазификации.

Условия участия в программе:

  • СНТ должно находиться в границах населенного пункта.

  • Населенный пункт должен быть газифицирован. Или программа газификации предусматривает строительство газовых сетей до границ СНТ в текущем году.

Планы-графики догазификации СНТ утверждают региональные власти, пояснил Росреестр.

Воспользоваться программой догазификации СНТ можно за три шага.

Шаг 1

Собственнику нужно зарегистрировать право собственности на жилой дом, если он это еще не сделал. Какие документы для этого необходимы, указано в методическом пособии.

Садовый дом следует перевести в жилой.

Если у садовода нет прав на земельный участок, он может до 1 марта 2031 года приобрести его без торгов в собственность бесплатно — в случае, предусмотренном п. 2.7 ст. 3 Закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ.

Шаг 2

Провести общее собрание членов СНТ, на котором должно быть принято решение о догазификации расположенных в нем жилых домов. Также следует обсудить вопрос о безвозмездном предоставлении участка общего назначения в СНТ для строительства сети газораспределения и безвозмездном подключении к сетям газораспределения, принадлежащим СНТ.

Для эксплуатации подземных объектов системы газоснабжения использование участка общего назначения СНТ возможно без оформления прав на него (после госрегистрации прав на такие объекты).

Шаг 3

Подается заявка и заключается договор на техническое присоединение жилого дома к сети газоснабжения. Это могут сделать как собственники по отдельности, так и назначенный представитель СНТ от их имени.

В методическом пособии перечислены документы, которые прилагают к заявке.

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Росреестр разработал методическое пособие по социальной догазификации

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