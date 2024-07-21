Росреестр разработал методическое пособие по социальной догазификации

Заявлено, что материалы методички в простой и доступной форме помогут разобраться с процедурой участия программе социальной догазификации.
Условия участия в программе:
СНТ должно находиться в границах населенного пункта.
Населенный пункт должен быть газифицирован. Или программа газификации предусматривает строительство газовых сетей до границ СНТ в текущем году.
Планы-графики догазификации СНТ утверждают региональные власти, пояснил Росреестр.
Воспользоваться программой догазификации СНТ можно за три шага.
Шаг 1
Собственнику нужно зарегистрировать право собственности на жилой дом, если он это еще не сделал. Какие документы для этого необходимы, указано в методическом пособии.
Садовый дом следует перевести в жилой.
Если у садовода нет прав на земельный участок, он может до 1 марта 2031 года приобрести его без торгов в собственность бесплатно — в случае, предусмотренном п. 2.7 ст. 3 Закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ.
Шаг 2
Провести общее собрание членов СНТ, на котором должно быть принято решение о догазификации расположенных в нем жилых домов. Также следует обсудить вопрос о безвозмездном предоставлении участка общего назначения в СНТ для строительства сети газораспределения и безвозмездном подключении к сетям газораспределения, принадлежащим СНТ.
Для эксплуатации подземных объектов системы газоснабжения использование участка общего назначения СНТ возможно без оформления прав на него (после госрегистрации прав на такие объекты).
Шаг 3
Подается заявка и заключается договор на техническое присоединение жилого дома к сети газоснабжения. Это могут сделать как собственники по отдельности, так и назначенный представитель СНТ от их имени.
В методическом пособии перечислены документы, которые прилагают к заявке.
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