Розыгрыш трех именных карт банка Казахстана

Успейте получить именную карту банка Казахстана! Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на Telegram-канал @easypayments_news и нажать на кнопку «Принять участие».
В розыгрыше будет три победителя. Каждый получит мультивалютную карту банка Казахстана.
Возможности карт для россиян:
SWIFT-переводы из России за границу,
Оплата подписок на зарубежные сервисы,
Бронирование отелей за границей,
Возможность расплачиваться за пределами РФ.
Розыгрыш пройдет 17 июля в 20:00 по МСК. Принять участие
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