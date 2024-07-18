Компенсация дистанционным работникам не облагается НДФЛ и взносами

За использование для работы личного оборудования, программ, средств защиты информации и т. д. дистанционным сотрудникам платят компенсацию.

Причем если на такие расходы нет документов, то не облагается НДФЛ и страховыми взносами сумма компенсации не более 35 рублей в день.

При этом конкретный размер компенсации должен быть прописан в одном из документов: коллдоговоре, локальном акте, трудовом договоре, допсоглашении к трудовому договору.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 11.04.2024 № 03-04-06/33443.