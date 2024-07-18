Бонусы покупателям не облагаются НДС

Выплаты, не связанные с оплатой реализованных товаров (работ, услуг), в налоговую базу по НДС не включаются. Речь, в частности, о бонусах, которые производители товаров платят покупателям.

Об этом сообщает Минфин в письме от 01.04.2024 № 03-07-11/29002.

Если договор поставки товаров или бонусное соглашение содержит элементы других договоров, предусматривающих оказание каких-либо услуг покупателем, то за такие услуги должен начисляться НДС.

При этом квалификация бонусных соглашений (относится к услугам или нет) должна быть в каждом конкретном случае с учетом оценки всех условий заключенных договоров и в зависимости от конкретной хозяйственной ситуации, предупреждает Минфин.