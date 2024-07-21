Принят закон, упрощающий проведение общих собраний СНТ

Совет Федерации одобрил разработанный при участии Росреестра закон, по которому дачникам, садоводам и огородникам станет проще проводить общие собрания членов СНТ и ОНТ.

Новый закон уточняет кворум при проведении общего собрания членов товариществ.

Сейчас по Закону о садоводстве и огородничестве № 217-ФЗ общее собрание правомочно, если на нем присутствует более 50% членов товарищества или их представителей. В то же время можно проводить голосования в очно-заочной или заочной форме, при которых установить кворум невозможно.

Теперь кворум будет определяться с учетом участвующих в общем собрании членов товарищества, а не присутствующих. Он будет, если в собрании примут участие более половины членов СНТ и ОНТ (или их представителей).

Замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий заявил, что это упростит процесс принятия решений, обеспечит их легитимность и позволит избежать потенциальных конфликтов.

Также закон закрепил за Правительством полномочие определять порядок проведения заочного голосования на общем собрании с использованием портала Госуслуг. Ранее такой орган не был определен.

Закон вступит в силу сразу со дня официального опубликования после подписания Президентом.