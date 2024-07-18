Т-банк откроет доступ к сервису «Фрод-рулетка» для борьбы с мошенниками

Участники эксперимента смогут общаться с мошенниками напрямую. Это заставит злоумышленников тратить время, чтобы они не смогли обмануть других.

Т-банк начал собирать заявки от желающих присоединиться к экспериментальному сервису «Фрод-рулетка». Специалисты будут в режиме реального времени перехватывать звонки мошенников и переводить их на участников эксперимента.

«Доступ к сервису будет открываться поэтапно по специальным приглашениям — в зависимости от нагрузки на "Фрод-рулетку" и количества перехваченных звонков телефонных мошенников», — сообщили в банке.

В процессе разговора со злоумышленниками участники смогут улучшить собственные навыки общения с аферистами и лучше понимать сценарии их поведения. Это позволит подготовиться на случай столкновения с ними в реальности. Кроме того, затягивая разговор, пользователи заставляют мошенников тратить время, чтобы они не смогли в этот момент обмануть других.