Депутаты хотят установить налоговый вычет за путевки в детские лагеря

Представители фракции ЛДПР готовят законопроект, по которому родители смогут получать налоговый вычет за покупку путевок в детские лагеря.
Сейчас отправить ребенка в Анапу на 7 дней стоит от 150 тыс. рублей, в Карелию — от 80 тыс., в Тверскую области — от 30 тыс., а в Новосибирск — от 40 тыс. рублей. Дневное посещение лагеря обойдется родителям в 15 тыс. рублей за неделю.
«Из-за таких цен дети проводят каникулы в городе без надзора старших, а это риски для здоровья детей. Предлагаемый нами налоговый вычет за покупку путевок в летние лагеря, а также за проезд до места отдыха и обратно будет доступен каждому родителю», — сказал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
Пока что в стране нет социального вычета за покупку путевок в любой детский лагерь. Если такое место позиционируется как образовательное или оздоровительное, то можно получить вычет за обучение или лечение.
Комментарии2
Предлагаю в заголовке на такую новость писать:
Депутаты фракции ЛДПР хотят... (и далее по тексту)
Новость можно не читать)))
и опять неточность!
Депутаты фракции ЛДПР предложили на обсуждение ... (и далее по тексту)
а хотят они того или нет - нам сие неведомо!