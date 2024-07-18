Депутаты хотят установить налоговый вычет за путевки в детские лагеря

Чтобы компенсировать расходы родителей на оплату летнего отдыха детям, депутаты предлагают ввести налоговый вычет за покупку путевок в любые детские лагеря.

Представители фракции ЛДПР готовят законопроект, по которому родители смогут получать налоговый вычет за покупку путевок в детские лагеря.

Сейчас отправить ребенка в Анапу на 7 дней стоит от 150 тыс. рублей, в Карелию — от 80 тыс., в Тверскую области — от 30 тыс., а в Новосибирск — от 40 тыс. рублей. Дневное посещение лагеря обойдется родителям в 15 тыс. рублей за неделю.

«Из-за таких цен дети проводят каникулы в городе без надзора старших, а это риски для здоровья детей. Предлагаемый нами налоговый вычет за покупку путевок в летние лагеря, а также за проезд до места отдыха и обратно будет доступен каждому родителю», — сказал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Пока что в стране нет социального вычета за покупку путевок в любой детский лагерь. Если такое место позиционируется как образовательное или оздоровительное, то можно получить вычет за обучение или лечение.