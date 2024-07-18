По негосударственной пенсии тоже можно получить имущественный вычет НДФЛ

Пенсионер имеет право на получение имущественного вычета по НДФЛ на покупку квартиры и ипотечные проценты, если у него есть доход, облагаемый НДФЛ.

Обычная страховая пенсия не облагается НДФЛ. Поэтому если пенсионер получает только такой доход, он не имеет права на имущественный вычет.

Пенсии, выплачиваемые по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, облагаются НДФЛ.

Поэтому физлицо, которое получает такую негосударственную пенсию, может получить имущественный вычет.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 23.04.2024 № 03-04-05/38105.

Также вычет можно получить не только от доходов, которые входят в основную налоговую базу, но и по доходам, указанным в п. 6 ст. 210 НК – от продажи и дарения имущества, по пенсионному обеспечению.

При этом остаток вычета по основной налоговой базе переносится на следующий год, а по базе из п. 6 ст. 210 НК – не переносится.