⚡️ Итоги дня: мигрантам ограничат места работы, в США создали автоматизированную домашнюю пивоварню, а хакеры украли криптовалюту на 235 млн долларов

Xiaomi выпустит смартфон в стиле автомобиля Lamborghini. На задней панели будет блок основной камеры необычной формы и логотип Lamborghini.

В США женщина купила сразу шесть выигрышных лотерейных билетов. С каждым билетом она разбогатела на 180 тыс. долларов (15,8 млн рублей).

В Челябинской области с 19 ноября начнет действовать запрет на работу мигрантов в большинстве сфер экономики. Они не смогут трудиться и в частных домашних хозяйствах по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления.

Wildberries и Russ запустят сервис для рекламы внешних компаний на маркетплейсе. Прямой трафик с площадки на сайт бренда повысит узнаваемость и даст возможность собирать данные о клиентах по всей маркетинговой воронке.

В Google Docs появится функция форматирования текста. Для активации новой функции достаточно будет зайти в «Инструменты» — «Настройки» и включить опцию «Markdown».

Компания из Сиэтла разработала автоматизированную домашнюю пивоварню. Пользователи просто высыпают порошки в резервуар, добавляют фильтрованную воду, а затем следят за процессом варки пива со смартфона.

Хакеры украли 235 млн долларов у крупнейшей в Индии криптобиржи WazirX. Были украдены активы в стейблкоине USDT, криптовалюте GALA и мемкоине PEPE и других монетах.