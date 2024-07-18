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Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: мигрантам ограничат места работы, в США создали автоматизированную домашнюю пивоварню, а хакеры украли криптовалюту на 235 млн долларов

Подготовили обзор главных событий дня — 18 июля 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • В Челябинской области с 19 ноября начнет действовать запрет на работу мигрантов в большинстве сфер экономики. Они не смогут трудиться и в частных домашних хозяйствах по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления.

  • В США женщина купила сразу шесть выигрышных лотерейных билетов. С каждым билетом она разбогатела на 180 тыс. долларов (15,8 млн рублей).

  • Xiaomi выпустит смартфон в стиле автомобиля Lamborghini. На задней панели будет блок основной камеры необычной формы и логотип Lamborghini.

  • Wildberries и Russ запустят сервис для рекламы внешних компаний на маркетплейсе. Прямой трафик с площадки на сайт бренда повысит узнаваемость и даст возможность собирать данные о клиентах по всей маркетинговой воронке.

  • В Google Docs появится функция форматирования текста. Для активации новой функции достаточно будет зайти в «Инструменты» — «Настройки» и включить опцию «Markdown».

  • Компания из Сиэтла разработала автоматизированную домашнюю пивоварню. Пользователи просто высыпают порошки в резервуар, добавляют фильтрованную воду, а затем следят за процессом варки пива со смартфона.

  • Хакеры украли 235 млн долларов у крупнейшей в Индии криптобиржи WazirX. Были украдены активы в стейблкоине USDT, криптовалюте GALA и мемкоине PEPE и других монетах.

  • Вузам предложили отказаться от иностранного софта при обучении строителей.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

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Подготовили обзор главных событий дня — 18 июля 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

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