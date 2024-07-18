Число легальных производителей БАД увеличилось на 86%

Число регистраций в системе «Честный ЗНАК» в несколько раз превысило количество выданных свидетельств о государственной регистрации производителей и импортеров биологически активных добавок.

После введения маркировки БАД количество легальных производителей выросло на 86% — до 1,5 тыс. компаний.

«Ранее по количеству выданных свидетельств о госрегистрации насчитывалось около 800 отечественных производителей БАД, но уже сейчас регистрацию в «Честном ЗНАКе» прошло на 86% больше компаний», — сказала заместитель министра промышленности и торговли Екатерина Приезжева.

Свидетельства о госрегистрации есть у 200 импортеров БАД, а регистрацию в системе «Честный ЗНАК» прошло в 7 раз больше компаний. Их общее число составляет 1,4 тыс.

Маркировка позволила оценить годовой объем рынка в 400 млн единиц продукции. Ожидается, что итогам 2024 года показатель вырастет в 2,5 раза — до 1 млрд единиц.

С 1 сентября 2023 маркировка БАД стала обязательной. С 1 октября 2023 года QR-коды начали наносить на всю продукцию, которая производится в РФ или импортируется. Участники рынка начали передавать данные о выводе продукции из оборота с 1 марта 2024 года.