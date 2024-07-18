Как избежать конфликтов с налоговой? Научим дружить с ИФНС на новом курсе

Чтобы вы больше не терялись при каждом требовании налоговой и не боялись судебных тяжб, мы вместе с налоговым адвокатом записали практический курс «Требования ИФНС в 2024: как бухгалтерам отвечать». Вы узнаете, как защитить свои права при взаимодействии с налоговой инспекцией.

Каждая компания хоть раз получала требование налоговой. Однако как правильно реагировать на требования, как отвечать и в каком порядке представлять документы — понятно далеко не всегда.

Подробно о том, как взаимодействовать с ИФНС в спорных ситуациях, рассказываем на нашем новом онлайн-курсе «Требования ИФНС в 2024: как бухгалтерам отвечать».

Вы получите пошаговые инструкции по тому, как действовать при получении требований, а также шаблоны ответов на самые распространенные требования налоговой.

Онлайн-курс мы разработали вместе с практиком, адвокатом МКА «Юлова и партнеры» Сергеем Козловым. Эксперт на реальных примерах учит отвечать на налоговые требования, чтобы избежать конфликтов и проблем с ИФНС.

В программе 13 видеоуроков, конспекты и тесты для самопроверки, а также готовые инструкции по действиям при получении требования и шаблоны ответов.

После обучения вы будете легко ориентироваться в разных видах налоговых требований, запомните порядок представления документов, научитесь отличать законные и незаконные требования.

На примерах из судебной практики разберете самые частые ошибки бухгалтеров при взаимодействии с ИФНС, будете правильно отвечать на вопросы и сможете защитить себя и компанию от проблем с проверяющими органами.

После прохождения курса вы получите официальный сертификат от Центра обучения «Клерка», который подтвердит ваши знания перед работодателем.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 67% за 4 290 рублей вместо 12 990 рублей.

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