Экспортеры подтверждают нулевую ставку НДС только электронными реестрами

Чтобы подтвердить НДС 0% по экспорту товаров за пределы ЕАЭС, до 2024 года требовалось представление таможенной декларации, контракта, транспортных (товаросопроводительных) документов.

С 1 января 2024 ввели обязанность подавать электронный реестр, который включает сведения:

о таможенной декларации, по которой был выпуск товаров в процедуре экспорта;

контракте с иностранным покупателем;

прочих документах – товарно-транспортных накладных и др.

В случае подачи подтверждающих экспорт документов на бумаге по декларациям за периоды, начиная с 1 квартала 2024 года, это будет расцениваться как факт непредставления.

А это, в свою очередь, грозит штрафом и отказом в обоснованности применения нулевой ставки НДС по экспорту, предупреждают налоговики.

Для упрощения подтверждения нулевой ставки НДС разработан специальный сервис «Офис экспортера».