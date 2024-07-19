Экспортеры подтверждают нулевую ставку НДС только электронными реестрами

С 1 января 2024 ввели обязанность подавать электронный реестр, который включает сведения:
о таможенной декларации, по которой был выпуск товаров в процедуре экспорта;
контракте с иностранным покупателем;
прочих документах – товарно-транспортных накладных и др.
В случае подачи подтверждающих экспорт документов на бумаге по декларациям за периоды, начиная с 1 квартала 2024 года, это будет расцениваться как факт непредставления.
А это, в свою очередь, грозит штрафом и отказом в обоснованности применения нулевой ставки НДС по экспорту, предупреждают налоговики.
Для упрощения подтверждения нулевой ставки НДС разработан специальный сервис «Офис экспортера».
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