До 2037 года продлят нулевую ставку по взносам на выплаты членам экипажей

Нулевая ставка для российского флота уже действует больше 10 лет. Это позволило повысить число зарегистрированных судов в 2,5 раза.

В Госдуму внесли законопроект, по которому до 2037 года продлят возможность применять пониженные тарифы страховых взносов для российского флота.

Льготные тарифы могут применять суда, зарегистрированные в Российском международном реестре судов. Они распространяются на выплаты членам экипажей.

«Предполагается, что благодаря этой мере у морских транспортных компаний останется дополнительно около 14 млрд рублей, что укрепит их экономические возможности, в том числе по выплате заработной платы», — сказано на сайте кабмина.

Нулевая ставка по страховым взносам для судов действует уже больше 10 лет. В результате число зарегистрированных кораблей выросло почти в 2,5 раза, а численность экипажа превысила 16 тыс. человек.

Закон вступит в силу через месяц с момента публикации, но не раньше 1-го числа очередного расчетного периода по страховым взносам.