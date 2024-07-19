Как применять машиночитаемые доверенности в системе «Честный ЗНАК»

Машиночитаемая доверенность (МЧД) позволяет сдавать электронную отчетность, оформлять документы через электронный документооборот, а также работать в системе маркировки.

Система маркировки «Честный ЗНАК» поддерживает два вида МЧД. Есть собственный формат для системы и единый — 003.

Собственный формат МЧД

Создается в личном кабинете «Честного ЗНАКА». Такую доверенность можно применять только в системе маркировки. В документе не нужно указывать полномочия сотрудника, который будет пользоваться МЧД. Их автоматически определят в зависимости от роли пользователя в сервисе.

Например, сотрудники без права подписи документов смогут лишь просматривать информацию о товарах и коды идентификации. Те, у кого есть право подписи, смогут заверять документы. Администраторы также будут приглашать других пользователей в сервис и менять информацию в профилях.

МЧД единого формата 003

Работают не только в системе маркировки, но и на других платформах. Например, на Федресурсе, Центробанке.

Сотрудникам с такой доверенностью можно назначить полномочия для работы в «Честном ЗНАКЕ». Такие названия будут начинаться с идентификатора «МТ_». Также в системе маркировки они могут работать с универсальными передаточными документами (УПД) — тогда полномочия будут начинаться с кода «BTBO_».

Доверенности единого формата подойдут тем, кто работает в сфере общепита, занимается продажами пива, сидра и медовухи. Чтобы сотрудники могли передавать отчет об обороте напитков в ЕГАИС, устанавливают полномочия с индексом «RAR_».

Узнайте больше о том, как пользоваться машиночитаемой доверенностью, на вебинаре «МЧД-2025: успеть до сентября-2024. Практика работы с маркировкой и ЭДО».

На вебинаре расскажем:

МЧД. Как все работает. Для кого предназначена и кто может пользоваться.

Какие форматы МЧД действуют и какие возможности дают.

Какие есть ограничения при создании МЧД на сайте ФНС.

Порядок работы с МЧД: практика заказа, создания, перевыпуска доверенности.

Обзор «Платформы МЧД» и возможности работы с ЭДО, цифровой маркировкой. Как правильно настроить.

Спикер — Денис Воробкало, эксперт по МЧД и ЭДО в компании «Платформа ОФД».

Ждем вас на вебинаре 23 июля в 11:00 мск!