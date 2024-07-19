Санатории будут реконструировать на деньги частных инвесторов

Чтобы повысить спрос на санаторно-курортный отдых, власти собираются привлекать средства частных инвесторов на обновление туристической инфраструктуры.

Правительство будет активнее привлекать деньги частных инвесторов для проведения капитального ремонта и переоснащения санаториев.

«Средства на восстановление санаториев, обновление оборудования, соответствующего современному уровню, в учреждениях, которым принадлежат санатории, не предусмотрены или предусмотрены в недостаточном количестве. Для решения вопроса необходимо привлекать частные инвестиции, в том числе крупных инвесторов», — сказал заместитель министра экономического развития Сергей Назаров.

В 2023 году спрос на санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых вырос: туристы купили на 25% больше путевок, чем в 2022 году. Самые востребованные регионы для отдыха — Кавказские Минеральные Воды, Краснодарский край и Алтай.

В стране работает 1,74 тыс. санаториев, профилакториев и лечебниц. Почти 200 из них находятся на Северном Кавказе.