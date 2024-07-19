Произошел глобальный сбой в работе Windows. Он затронул работу аэропортов, банков, СМИ и операторов связи по всему миру

Технический сбой привел к неполадкам в работе авиакомпаний, СМИ и банков по всему миру.

О проблемах сообщается в том числе в США, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, Турции, Индии и Германии.

Все рейсы крупных американских компаний были отменены, передает BBC.

В Берлине аэропорт приостановил работу до 10 часов утра. В Австралии пострадали авиарейсы, в супермаркетах начался «хаос на кассах», а телеканалы перестали выходить в эфир. Также сбои зафиксированы у Amazon, Visa, xBox, Delta и других компаний.

На Украине сбой произошел у «Новой почты» (компания уже возобновила свою работу), мобильного оператора Vodafone, банков Sense и Monobank.

В Домодедово заявили, что сбой не затронул работу аэропорта. По данным РИА Новости, российские авиакомпании «уже давно перешли на отечественную систему бронирования».

По данным The Verge, у тысяч пользователей Microsoft отображается «синий экран смерти» — сообщение системы о критическом нарушении в работе. Сбой вызвало обновление, подготовленное компанией Crowdstrike, разрабатывающей ПО для обеспечения кибербезопасности.

Crowdstrike заявила, что проблема в Windows связана с датчиком Falcon. Причина сбоя — неполадка с «развертыванием контента». Компания отменила введенные изменения и посоветовала обходной путь для пострадавших пользователей.