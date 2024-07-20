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Детские пособия

Почти 500 тысяч семей получили пособие при рождении ребенка

В течение шести месяцев с момента рождения ребенка у семей есть возможность подать заявление на единовременное пособие. Размер выплаты составляет больше 24 тысяч рублей.

С начала 2024 года Социальный фонд назначил 495,4 тыс. единовременных пособий при рождении детей.

«Выплату получили 392,6 тыс. работающих родителей, а также 102,8 тыс. неработающих мам и пап», — сказано на сайте Соцфонда.

Размер единовременной выплаты составляет 24 604 рубля. Пособие положено всем семьям, вне зависимости от уровня дохода. Оно выплачивается на каждого ребенка и доступно также опекунам, усыновителям или приемным родителям. Выплаты увеличиваются на районные коэффициенты.

Для получения пособия родителям нужно обратиться к работодателю. А если мамы и папы не работают — написать заявление в Социальный фонд, МФЦ или на портале Госуслуг.

На оформление пособия дается шесть месяцев со дня рождения ребенка. Заявки рассматривают в течение 10 рабочих дней с момента поступления всех сведений. При положительном решении семьи получат выплаты за пять рабочих дней.

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Детские пособия

Почти 500 тысяч семей получили пособие при рождении ребенка

В течение шести месяцев с момента рождения ребенка у семей есть возможность подать заявление на единовременное пособие. Размер выплаты составляет больше 24 тысяч рублей.

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