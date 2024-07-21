Заявлений в колледж через Госуслуги уже больше, чем за весь прошлый год: самые популярные места и специальности

Приемная кампания продолжается. На творческие специальности на бюджет будут принимать до 10 августа, на все остальные — до 15 августа. На платные отделения — до ноября.
На Госуслугах сейчас размещены 8,1 тыс. предложений работодателей о целевом обучении в колледжах. Абитуриенты подали на них уже 14,8 тыс. заявок. Те, кто поступит, смогут заключить договор, в котором будет прописано гарантированное трудоустройство.
Самые популярные колледжи:
Петровский колледж в Санкт-Петербурге.
Тюменский колледж производственных и социальных технологий.
Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса.
Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова в Екатеринбурге.
Тюменский колледж экономики, управления и права.
Самые популярные специальности:
Информационные системы и программирование.
Сестринское дело.
Лечебное дело.
Туризм и гостеприимство.
Юриспруденция.
Регионы, из которых чаще всего подают заявления — Санкт-Петербург, Московская, Кемеровская, Вологодская области, Татарстан.
Москвичи подают заявления в колледж на mos.ru.
Эту статистику приводит Росстат.
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