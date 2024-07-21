Заявлений в колледж через Госуслуги уже больше, чем за весь прошлый год: самые популярные места и специальности

Более 600 тыс. заявлений в колледж подали абитуриенты с помощью Госуслуг. Это уже на 100 тыс. больше, чем за весь прошлый год.

Приемная кампания продолжается. На творческие специальности на бюджет будут принимать до 10 августа, на все остальные — до 15 августа. На платные отделения — до ноября.

На Госуслугах сейчас размещены 8,1 тыс. предложений работодателей о целевом обучении в колледжах. Абитуриенты подали на них уже 14,8 тыс. заявок. Те, кто поступит, смогут заключить договор, в котором будет прописано гарантированное трудоустройство.

Самые популярные колледжи:

Петровский колледж в Санкт-Петербурге.

Тюменский колледж производственных и социальных технологий.

Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса.

Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова в Екатеринбурге.

Тюменский колледж экономики, управления и права.

Самые популярные специальности:

Информационные системы и программирование.

Сестринское дело.

Лечебное дело.

Туризм и гостеприимство.

Юриспруденция.

Регионы, из которых чаще всего подают заявления — Санкт-Петербург, Московская, Кемеровская, Вологодская области, Татарстан.

Москвичи подают заявления в колледж на mos.ru.

Эту статистику приводит Росстат.