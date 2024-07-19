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Бухгалтеры

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Модульбанк
Маркетплейсы

Модульбанк запустил единый кабинет для управления магазинами на маркетплейсах

Модульбанк создал единое виртуальное пространство для ведения бизнеса на маркетплейсах — сервис «Мой магазин». Теперь предприниматель может управлять магазинами на Wildberries и Ozon из одного окна.

Налоговые изменения 2025

ФНС успокоила: инвестиционные налоговые вычеты вырастут вместе с НДФЛ

Инвесторы смогут получить вычет по ставкам от 13% до 22%. Максимальная сумма возврата составит 88 тысяч рублей.

Бесплатно с Компенсация за неиспользованный отпуск

Компенсация при увольнении. Мини-курс

Право на ежегодный оплачиваемый отпуск есть у каждого работника. Если часть отпуска на момент увольнения не использована, ее выплачивают как компенсацию. Разберем, как ее рассчитать.

Компенсация при увольнении. Мини-курс

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Бухгалтеры

🎉 Снизили цену на подписку Клерк.Плюс до 99 рублей!

В течение недели подписка на сервис Клерк.Плюс будет стоить всего 99 рублей.

Налог на имущество физических лиц

Началась рассылка налоговых уведомлений на имущественные налоги физлиц

В первую очередь налоговые уведомления за 2023 год получат пользователи личных кабинетов.

Модульбанк
Маркетплейсы

Где и как искать поставщиков для маркетплейсов 2024

Надежный поставщик — одна из главных составляющих успеха на маркетплейсе, причем в постоянном поиске действительно хороших партнеров находятся как начинающие селлеры, так и опытные продавцы. Рассказываем, где искать поставщиков и на что обратить внимание при выборе.

Где и как искать поставщиков для маркетплейсов 2024

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Нетология
Управление финансами

10 навыков эффективного финансового директора

Финансовый директор — ключевой участник управленческой команды. Планирование финансового будущего компании, обеспечение ее стабильной работы и устойчивого развития — все эти задачи входят в зону ответственности финдира. Рассказываем, без каких навыков не обойтись финансовому лидеру бизнеса.

10 навыков эффективного финансового директора
ГдеКурс
Обучение для бухгалтеров

15 онлайн-курсов для бизнес-ассистента руководителя

Бизнес-ассистент — это специалист, который помогает руководителю решать ежедневные рабочие вопросы: планирует и согласовывает графики, организует переговоры и рабочие встречи. В отличие от секретаря и личного помощника, бизнес-ассистент более глубоко погружен в суть и цели компании. Он управляет проектами и продуктами, анализирует их продвижение и решает бизнес-задачи. Обучиться этой профессии можно на специальных курсах.

15 онлайн-курсов для бизнес-ассистента руководителя
Страховые взносы

До 2037 года продлят нулевую ставку по взносам на выплаты членам экипажей

Нулевая ставка для российского флота уже действует больше 10 лет. Это позволило повысить число зарегистрированных судов в 2,5 раза.

Коллекторы

Банк «Русский стандарт» создал собственное коллекторское агентство

Банки и микрофинансовые компании начали создавать организации, которые будут заниматься взысканием долгов. Это позволит сохранить маржинальность бизнеса в условиях жесткого регулирования ЦБ.

Налоговые изменения 2025

Как налоговая реформа-2025 изменит работу бухгалтера — обсудим на конференции «Клерка»

На V Всероссийской бухгалтерской конференции эксперты расскажут о темах, которые сегодня волнуют всех бухгалтеров без исключений — реформа, затронувшая все налоги, новые правила работы, появление реестра воинского учета, новая отчетность.

Маркировка товаров

Маркировку импортного алкоголя перенесут в Россию

С 1 марта 2026 года импортеры будут оплачивать маркировку иностранного алкоголя в РФ. Это снизит зависимость предпринимателей от маркировочных центров других государств.

Центр СерТраст
Ведение бизнеса

Сертификация сумок — условия, стоимость, нюансы получения сертификата

Сертификация сумок — это процесс проверки и подтверждения соответствия продукции определенным стандартам качества, безопасности и других критериев, установленным регулирующими органами или отраслевыми стандартами.

Информационные технологии

📴 Минцифры: сбой Microsoft говорит о важности импортозамещения иностранного ПО. Время настало, подтверждает гендиректор «Северсталь – ЦЕС»

Иностранные аэропорты, банки и компании не могут работать из-за «синего экрана смерти» на устройствах.

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LANIT Document Management
Ведение бизнеса

Как повысить продуктивность в компании: метод канбан

Канбан — это способ управления задачами. В чем его особенность, зачем его придумали, какие проблемы решаются с его помощью? Давайте разбираться.

Как повысить продуктивность в компании: метод канбан
Первая Экспертная Бухгалтерия
УСН

Что делать, если вы приближаетесь к лимиту по УСН 

Если компания вплотную подходит к лимитам по упрощенке, нужно быстро делать выбор: удерживаться на УСН или переходить на ОСНО, временно или навсегда. Разбираем преимущества и недостатки каждого варианта и даем лайфхаки по сохранению спецрежима. 

Что делать, если вы приближаетесь к лимиту по УСН 
Ольга Неволина
НДС

5% или 7% НДС

С 2025 г. все «упрощенцы» становятся плательщиками НДС. При этом «упрощенцев» с доходом до 60 млн руб. за 2024 год, а также вновь созданных компаний и ИП ⚡️ освободят от НДС автоматически. А остальные имеют право выбрать ставку: пониженную (5%/7%) или общие (20%/10%/0%).

Общество

Роспотребнадзор подготовил изменения в санитарные правила для торговых объектов и рынков

На фоне участившихся массовых отравлений Роспотребнадзор подготовил проект изменений в СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию».

Инвестиции

Санатории будут реконструировать на деньги частных инвесторов

Чтобы повысить спрос на санаторно-курортный отдых, власти собираются привлекать средства частных инвесторов на обновление туристической инфраструктуры.

Интересные материалы

Аксиоматика
Автоматизация учета

Автоматизировать «хаос» невозможно. А роботизировать?

Что мешает неработающей системе? Правильно — заказчики! У которых то бизнес-процессы плохо выстроены, то персонал.. гхм.. «криворук» — по мнению некоторых поставщиков, конечно же. Но, всегда ли нужно болезненное изменение бизнес-процессов компании для «автоматизационного счастья»?

Автоматизировать «хаос» невозможно. А роботизировать?