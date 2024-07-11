Как заполнить ЕФС-1 с учётом последних изменений. Конспект вебинара с видео и тестированием

Подраздел 1.1 подраздела 1 заполняется и представляется страхователями в территориальный орган Фонда на всех зарегистрированных лиц (включая лиц, работающих по совместительству и на дистанционной работе), с которыми заключены или прекращены трудовые (служебные) отношения в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами, в отношении которых произведены другие кадровые изменения (в том числе перевод на другую постоянную работу, установление второй и последующей профессии или иной квалификации, отмена ранее произведенных мероприятий и другие), а также в случае подачи зарегистрированным лицом заявления о продолжении ведения страхователем трудовой книжки в соответствии со статьей 66 ТК либо о представлении ему страхователем сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 ТК.

Сроки сдачи отчета:

по основным кадровым мероприятиям — не позднее следующего рабочего дня за датой приказа или трудового договора;

остальные не столь значимые кадровые мероприятия – до 25 января следующего месяца.

Графа 1 «№ п/п» таблицы заполняется сквозной нумерацией. Номер присваивается записи по каждому кадровому мероприятию и (или) по каждому договору гражданско-правового характера.

Номера должны указываться в порядке возрастания без пропусков и повторений.

В графе 2 «Дата (число, месяц, год) приема, перевода, увольнения, начала договора ГПХ, окончания договора ГПХ» указывается в формате «ДД.ММ.ГГГГ»: дата кадрового мероприятия.

В графе 3 «Сведения о приеме, переводе, увольнении, начале договора ГПХ, окончании договора ГПХ» указывается мероприятие по классификатору. Наименование мероприятия указывается большими буквами без кода.

Классификатор мероприятий в приказе СФР:

Обращаю ваше внимание! С 1 января 2024 года расширили состав лиц у которых, приостанавливаем действие трудового договора теперь не только лица, которые подписали контракт добровольцем с министерством обороны, но и с росгвардией. То есть работник может уйти добровольцем в росгвардию и с ним тоже приостанавливаем действие трудового договора, и должны направить в ЕФС не позднее следующего дня.

Если работник после приостановления договора вернулся на работу, возобновил трудовые отношения, то не позднее следующего дня за датой от приказа о возобновлении договора направляем в ЕФС мероприятия – начало договора ГПХ и окончания договора ГПХ.

Графа 4 заполняется в отношении зарегистрированных лиц, осуществляющих работу (в том числе по договорам ГПХ) в районах Крайнего Севера/работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.

В графе 4 указывается один из следующих кодов:

Обращаю внимание на то, что эта графа с подразделом 1.2 расходится.

В подраздел 1.2 мы проставляем больше кодов: территориальные условия (высокогорные, безводные, пустынные местности), зона отчуждения, зона отселения. В подраздел 1.2 вместе с кодом мы проставляем размер районного коэффициента, в подразделе 1.1 районный коэффициент не ставится. В подразделе 1.1 этих кодов нет, только РКС и МКС.

Если работник работает в средней полосе, то эта графа не заполняется.

В графе 5 «Трудовая функция (должность, профессия, специальность, квалификация, конкретный вид поручаемой работы), структурное подразделение» указываются наименование должности (работы), специальности, профессии с указанием квалификации, конкретный вид поручаемой работы и наименование структурного подразделения (если условие о работе в конкретном структурном подразделении включено в трудовой договор).

Заполняется через запятую, без сокращений, в точном соответствии штатное расписание, трудовой договор, приказ о приеме, если издаете и все отчетные формы, в том числе ЕФС.

Если у вас бюджетная организация, внебюджетные фонды, госкомпании, госкорпорация, организация не менее 50% госучастием или, если по этой должности, вредные, опасные условия труда, есть какие-то запреты, ограничения или, наоборот, льготы гарантии (например, медицинская деятельность, педагогическая деятельность), наименование должностей во всех учетных формах (штатное расписание, трудовой договор, приказы, бумажная электронная трудовая книжка) должны соответствовать либо классификаторам, либо профстандартам. Наименование должности берем из ОКПДТР, ЕТКС или профстандарта.

Изменения с 1 января 2024 года. СФР хочет больше знать о подробностях трудовых отношений.

Теперь в графу 5 мы должны проставить код вида трудового договора:

Получается в графе 5: Должность, подразделение, код – 0.2

Графа «Код выполняемой функции» обязательно должна быть заполнена, если вид мероприятия принимает значение «ПРИЕМ», «ПЕРЕВОД», «УСТАНОВЛЕНИЕ (ПРИСВОЕНИЕ)», «УВОЛЬНЕНИЕ», «ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ», «ВОЗОБНОВЛЕНИЕ».

В графе 6 «Код выполняемой функции» указывается кодовое обозначение занятия, соответствующее занимаемой должности (профессии), виду трудовой деятельности, осуществляемой на рабочем месте при исполнении трудовых функций (работ, обязанностей), состоящее из пяти цифровых знаков в формате «XXXX.X», где:

первые четыре знака – код наименования группы занятий в Общероссийском классификаторе занятий (ОКЗ);

пятый знак – контрольное число.

Общероссийский классификатор занятий придумали для того, чтобы было понятно, независимо от названия должности по профилю, кем человек является.

«ОК 010-2014 (МСКЗ-08). Общероссийский классификатор занятий»

В классификаторе приняты следующие основные группы:

1 – Руководители.

2 – Специалисты высшего уровня квалификации.

3 – Специалисты среднего уровня квалификации.

4 – Служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учетом и обслуживанием.

5 – Работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности.

6 – Квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства.

7 – Квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий.

8 – Операторы производственных установок и машин, сборщики и водители.

9 – Неквалифицированные рабочие.

0 – Военнослужащие.

Общая схема кодирования в ОКЗ имеет вид: XXXX X

Контрольное число рассчитывается по формуле, но мы сами не считаем, мы из классификатора выбираем код уже вместе с контрольным числом.

Выбрать этот код по классификатору – это субъективно.

В 2019 году, когда эти коды ввели, кадровики сели и вычитывая этот классификатор, подобрали код каждой должности. Получается правильность кода на совести кадровика, то есть нет никаких критериев выбора.

В классификаторе есть две части. В первой части можно просто ориентироваться по списку кодов, если четко в название вписываемся. А вторая часть классификатора – это описание группы подгрупп. То есть, если сходу не можем найти код, надо открыть вторую часть классификатора с описанием сидеть и читать, сравнивая с должностными обязанностями.

Но есть еще более простой вариант выбора кода.

У каждого профстандарта бухгалтера есть титульный лист, на котором указываются коды.

С 1 января 2024 года помимо кода классификатора занятий в графе 6 «Код выполняемой функции» проставляются коды особенности трудового договора:

В графе 8 «Наименование документа» подраздела «Основание» указывается наименование документа, подтверждающего оформление (прекращение) трудовых отношений (приема, перевода, приостановления, увольнения и так далее): приказа (распоряжения), иного документа.

В графе 9 «Дата» подраздела «Основание» указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ: дата документа, подтверждающего оформление (прекращение) трудовых отношений.

В графе 10 «Номер документа» подраздела «Основание» указывается номер приказа (распоряжения), иного документа без указания знака «№».

В графе 7 «Причины увольнения, пункт, часть статьи, статья ТК РФ, федерального закона» указывается код причины увольнения в соответствии с классификатором.

Классификатор утвержден Приказом СФР.

Например, при увольнении по собственному желанию:

Код (без пробелов и точек): п3ч1с77тк

Расшифровка кода (берем в классификаторе): Трудовой договор расторгнут по инициативе работника

Классификатор идет как приложение к порядку заполнения ЕФС: