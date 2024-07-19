Свыше 18 тысяч IT-компаний продлили аккредитацию. Но это не все

2 тысячи компаний в сфере IT решили не подавать заявление на продление аккредитации. Они перестали соответствовать критериям.

Минцифры продлило государственную аккредитацию более 18 тыс. IT-компаниям. Предприятия должны подтверждать соответствие профилю деятельности, чтобы сохранить право на получение льгот.

В реестре Минцифры осталось 13 тыс. организаций, которые уже получали преференции. Свыше 5 тыс. компаний предоставили информацию о доле IT-доходов, уровне зарплаты и информацию о своей работе.

«Около 2 тыс. компаний не подали заявление на подтверждение или не соответствовали критериям и больше не числятся среди аккредитованных», — сказано в телеграм-канале министерства.

Подать заявление на аккредитацию могут IT-компании, которые во втором квартале этого года платили своим сотрудникам зарплаты выше среднего по России за первый квартал или по региону.

Средний размер заработной платы составляет 80 тыс. рублей, а специалисты в области IT получают почти в два раза больше.