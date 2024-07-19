Совфед одобрил закон, совершенствующий механизм оплаты судебных экспертиз

Это изменения в Гражданский процессуальный кодекс (ГПК) и ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ», разработанные Минюстом с подачи Конституционного Суда (постановления от 20.07.2023 № 43-П).
Теперь денежные суммы, причитающиеся экспертам, будут выплачивать со счета суда по окончании судебного заседания, в котором исследовалось заключение эксперта.
Это вводит гарантии защиты прав судебных экспертов на получение платы за проведение судебных экспертиз.
Ранее мы сообщали, что за судебные экспертизы теперь принцип предоплаты.
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