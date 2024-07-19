Совфед одобрил закон, совершенствующий механизм оплаты судебных экспертиз

В случае заявления стороной дела ходатайства о назначении судебной экспертизы, суд выносит соответствующее определение после внесения стороной денежных сумм на депозитный счет суда.

Это изменения в Гражданский процессуальный кодекс (ГПК) и ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ», разработанные Минюстом с подачи Конституционного Суда (постановления от 20.07.2023 № 43-П).

Теперь денежные суммы, причитающиеся экспертам, будут выплачивать со счета суда по окончании судебного заседания, в котором исследовалось заключение эксперта.

Это вводит гарантии защиты прав судебных экспертов на получение платы за проведение судебных экспертиз.

Ранее мы сообщали, что за судебные экспертизы теперь принцип предоплаты.