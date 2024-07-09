За судебные экспертизы теперь принцип предоплаты

Документ закрепил механизм, по которому суд в случае заявления стороной дела ходатайства о назначении судебной экспертизы выносит определение о ее назначении после предварительного внесения стороной денежных сумм на депозитный счет суда.
Это защитит право экспертов на получение платы за проведение судебных экспертиз.
При этом у эксперта есть право дать согласие провести экспертизу без предварительного внесения денег на счет суда.
Причитающиеся экспертам суммы выплатят со счета по окончании судебного заседания, в котором исследовалось заключение эксперта.
Если экспертиза назначена по инициативе суда, общий порядок оплаты работы экспертов не меняется: соответствующие расходы возмещаются за счет федерального бюджета, а при назначении мировым судьей — за счет бюджета соответствующего региона.
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