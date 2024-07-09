За судебные экспертизы теперь принцип предоплаты

Госдума во втором и в третьем чтениях приняла с подачи Конституционного Суда РФ правительственный закон, по которому назначать судебную экспертизу можно будет только после ее предоплаты на депозит суда стороной, которая заявила соответствующее ходатайство.

Документ закрепил механизм, по которому суд в случае заявления стороной дела ходатайства о назначении судебной экспертизы выносит определение о ее назначении после предварительного внесения стороной денежных сумм на депозитный счет суда.

Это защитит право экспертов на получение платы за проведение судебных экспертиз.

При этом у эксперта есть право дать согласие провести экспертизу без предварительного внесения денег на счет суда.

Причитающиеся экспертам суммы выплатят со счета по окончании судебного заседания, в котором исследовалось заключение эксперта.

Если экспертиза назначена по инициативе суда, общий порядок оплаты работы экспертов не меняется: соответствующие расходы возмещаются за счет федерального бюджета, а при назначении мировым судьей — за счет бюджета соответствующего региона.